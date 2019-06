Bippen

Kontrolle über Auto verloren: zwei Männer schwer verletzt

02.06.2019, 10:11 Uhr | dpa

Zwei junge Männer sind bei Bippen (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Beide Männer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einem Sprecher zufolge hatte der Fahrer am Samstag in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren. Daraufhin sei der Wagen zunächst in einen Graben am rechten Fahrbahnrand geschleudert und dann auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Baum geprallt.

Wer den Unfallwagen fuhr, ist noch Teil der Ermittlungen. Beide Männer gaben nach Angaben der Polizei an, nicht gefahren zu sein. Dass Alkohol im Spiel gewesen sei, ließ sich zunächst weder ausschließen noch bestätigen, sagte ein Sprecher.