Hamburg

Mehr als 300 Kurzfilme aus aller Welt beim Kurzfilmfestival

02.06.2019, 10:47 Uhr | dpa

Das 35. Kurzfilmfestival Hamburg setzt 2019 auf Pornografie und Portugal. Zumindest ein Teil der mehr als 300 künstlerischen Kurzfilme des Festivals wird sich mit dem modernen filmischen Erzählen in Portugal und im pornografischen Independentfilm auseinandersetzen. Mit seinem siebentägigen Programm ist das Kurzfilmfestival aber viel mehr als das. In den Hallen des ehemaligen Paketzentrums in Altona kommen Filme aus mehr als 40 Ländern auf die Leinwände. Der längste Kurzfilm werde fast 40 Minuten lang sein, sagte Festivalsprecher Tim Gallwitz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der kürzeste ist dagegen schon nach 24 Sekunden wieder vorbei.

Eröffnet wird das Festival am Dienstag (4. Juni) in den Zeise-Kinos mit fünf Überraschungs-Kurzfilmen, deren Titel die Veranstalter nicht vorher verraten wollen. Im Laufe der folgenden Tage werden schließlich auch die etwa 100 Filme zu sehen sein, die in den drei Wettbewerben laufen. Sie gelten als das Herzstück des Festivals.

Das Besondere in Hamburg ist, dass dabei nicht wichtig ist, dass die Filme erstmals in Deutschland oder Europa gezeigt werden. "Ähnlich wie beim Sundance Festival ist nicht der Status des Films entscheidend, sondern die Haltung der Autorinnen und Autoren", hieß es dazu vom Veranstalter. Auf diese Weise kommen auch Werke von jungen Filmemachern in den Wettbewerb, die noch nicht in der Branche vernetzt sind.

"Uns ist es wichtig, den großen Bogen durch die jährlichen Produktionen zu schlagen und dem zeitgenössischen Autorenkino eine Bühne zu bieten", so die Festivalmacher. Die mit insgesamt 15 000 Euro dotieren Preise sollen am Sonntagabend verliehen werden.

Das Kurzfilmfestival Hamburg, das zeitgleich auch ein Kinderkurzfilmfestival ausrichtet, gilt als das zweitgrößte seiner Art in Deutschland. Es hat ein Budget von etwa 420 000 Euro, den Großteil davon finanziert die Kulturbehörde.