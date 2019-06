Karlsruhe

Junger Mann nach Messerangriff in Karlsruhe gesucht

02.06.2019, 12:12 Uhr | dpa

Die Polizei fahndet wegen eines Messerangriffs auf einen 45-Jährigen in einer Karlsruher Rechtsanwaltskanzlei nach einem jungen Mann. Das Opfer und der beschuldigte 26-Jährige hatten sich am Freitag unter Zeugen in der Kanzlei getroffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Es sei um einen Vollstreckungstitel wegen Geldforderungen gegangen. Der 26-Jährige soll den Mann bedroht und angegriffen haben. Dann habe er versucht, mit einem Messer auf das am Boden liegende Opfer einzustechen. Der 45-Jährige kam mit Schnitten an der Hand und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, das er am Sonntag wieder verlassen konnte. Der mutmaßliche Täter flüchtete.