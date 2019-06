Rostock

Feuer auf Fischkutter in Rostock: Verdacht auf Brandstiftung

02.06.2019, 12:38 Uhr | dpa

Auf einem Fischkutter in Rostock-Warnemünde ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei habe Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen, teilte ein Sprecher mit. Ein technischer Defekt als Brandursache sei ersten Erkenntnissen zufolge auszuschließen. Verletzt worden sei niemand. Das Feuer brach den Angaben zufolge am frühen Morgen auf dem Oberdeck des etwa 24 Meter langen Kutters aus. Das Übergreifen der Flammen auf andere Schiffe habe durch die Einsatzkräfte verhindert werden können. Auch sei es zu keinen Umweltschäden durch auslaufende Betriebsstoffe gekommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 2000 Euro.