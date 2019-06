Potsdam

Trockenheit bringt hohe Waldbrandgefahr für Brandenburg

02.06.2019, 12:44 Uhr | dpa

Das trockene Wetter lässt die Waldbrandgefahr in Brandenburg weiter steigen. Am Sonntag galt für die Kreise Elbe-Elster im Süden und Prignitz im Nordwesten die höchste Gefahrenstufe, wie das Umweltministerium im Internet mitteilte. Eine hohe Gefahr - die zweithöchste Stufe - bestand für fast alle anderen Kreise und Städte, nur für die Kreise Oberhavel und Oder-Spree sowie für die Stadt Frankfurt (Oder) galt eine mittlere Gefahr - Stufe 3. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für diesen Montag mit einer weiteren Zunahme der Waldbrandgefahr.

"Wir werden fast flächendeckend wohl die höchste Gefahrenstufe ausrufen", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte von Brandenburg, Raimund Engel, am Sonntag. "Es beginnt mal wieder eine heiße Woche." Am Samstag wurde nach seinen Angaben ein Brand registriert, in Massow (Kreis Dahme-Spreewald) an der Autobahn 13 mit rund 1000 Quadratmeter Fläche.

An diesem Montag soll es nach der Vorhersage des DWD in weiten Teilen Brandenburgs heiter und trocken sein, für die Nacht zum Dienstag werden im Nordwesten einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter erwartet. Die Temperaturen sollen im Land auf bis zu 34 Grad steigen.

In Brandenburg ist es - unabhängig von der Waldbrandgefahr - das ganze Jahr über verboten, im Wald und in einem Abstand von weniger als 50 Meter vom Waldrand ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen.