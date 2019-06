Krefeld

Spandaus Wasserball-Frauen erstmals deutscher Meister

02.06.2019, 14:51 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben sich in ihrer Premierensaison erstmals zum deutschen Meister gekrönt. Am Sonntagnachmittag gewann der Hauptrunden-Zweite das entscheidende dritte Match der Finalserie im Best-of-three-Modus bei Bayer Uerdingen mit 12:6 (1:0, 2:2, 6:1, 3:3). Anfang Mai hatte die von 04-Männer-Kapitän Marko Stamm trainierte Mannschaft bereits den Pokal gewonnen und damit auf Anhieb das Double erreicht.

Durch den Gewinn der Meisterschaft schafften die Berlinerinnen in dem seit 1982 ausgespielten Championat zugleich das Novum, dass Männer und Frauen des gleichen Vereins in einem Jahr den Titel holten. Vor einer Woche hatten Spandaus Frauen im eigenen Becken noch überraschend mit 8:9 gegen Bayer verloren, sich am Samstag aber beim Finalgegner mit 12:8 (6:1) revanchiert und so das entscheidend Spiel erzwungen.