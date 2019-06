Krauchenwies

Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Sigmaringen getötet

02.06.2019, 16:27 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Sigmaringen ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer getötet worden. Ein Autofahrer hatte am Sonntag nach Polizeiangaben auf einer Landstraße bei Krauchenwies übersehen, dass mehrere Autos vor ihm abgebremst hatten. Bei einer Vollbremsung sei der 38-Jährige dann mit seinem Auto auf die linke Fahrspur geraten. Der entgegenkommende Motorradfahrer prallte demnach nahezu ungebremst mit seiner Maschine gegen das Auto. Der Mann starb am Unfallort. Seine ebenfalls 56 Jahre alte Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Straße rund vier Stunden lang gesperrt.