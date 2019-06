München

Halbfinal-Auftakt: Bayerns Basketballer bezwingen Vechta

02.06.2019, 20:00 Uhr | dpa

Titelverteidiger FC Bayern München ist gegen RASTA Vechta mit einem Sieg in das Halbfinale der Basketball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Meister setzte sich am Sonntag zum Auftakt der Best-of-five-Serie gegen den Aufsteiger 98:88 durch und ging mit Mühe 1:0 in Führung. Erfolgreichster Werfer der Bayern von Trainer Dejan Radonjic wurde Vladimir Lucic mit 24 Punkten. Für die Niedersachsen war Seth Hinrichs mit 21 Zählern bester Punktesammler. Das zweite Spiel findet am Dienstag in Vechta statt.

Die Bayern gingen hochkonzentriert in die Begegnung und erspielten sich dank ihrer Klasse eine frühe Führung. Vechta, das als erster Aufsteiger seit 2012 in die Vorschlussrunde der BBL einzog, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und hielt dank einer starken kämpferischen Leistung den Anschluss. München ging zwar mit zehn Zählern Vorsprung in die Halbzeit (52:42), zu Beginn des Schlussviertels führte aber plötzlich RASTA das erste Mal (76:75). In der Schlussphase behielten die erfahrenen Gastgeber die Nerven.

Im Viertelfinale hatte der FC Bayern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 3:0 gewonnen, Vechta hatte überraschend den früheren Serienmeister Brose Bamberg mit 3:1 ausgeschaltet. Mögliche Finalgegner sind ALBA Berlin und die EWE Baskets Oldenburg. Berlin führt im zweiten Halbfinale nach einem 100:93 am Sonntag mit 1:0.