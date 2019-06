Karlsruhe

Mutmaßliche IS-Terroristen in Düsseldorf vor Gericht

03.06.2019, 01:36 Uhr | dpa

Drei mutmaßliche IS-Terroristen müssen sich von heute an vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Einer der Angeklagten soll als Jugendlicher 13 blutige Sprengstoffanschläge verübt haben, wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben, darunter Angehörige der US-Streitkräfte, irakische Soldaten und Polizisten sowie Zivilisten.

Dem zweiten Angeklagten wird vorgeworfen, Hinrichtungen von Männern, Frauen und Kindern auf einem Dorfplatz abgesichert zu haben. Der Dritte soll Hinrichtungen und Bestrafungsaktionen gefilmt haben. Die drei Iraker im Alter von 27 bis 29 Jahren waren im Juni 2018 in NRW und Bayern gefasst worden und sitzen seither in Untersuchungshaft.