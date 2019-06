Frankfurt am Main

Countdown für Grüne-Soße-Tag: Weltrekord angepeilt

03.06.2019, 03:24 Uhr | dpa

Zum Grüne-Soße-Tag am Donnerstag peilt die Stadt Frankfurt einen Weltrekordversuch mit ihrem Nationalgericht an. Schon am heutigen Montag stehen auch vor der Börse die Zeichen auf Grün: Bulle und Bär stimmen mit grünem Farbanstrich auf das Event ein, denn erstmals soll es am Donnerstag auch auf dem Börsenplatz eine Ausgabestelle für "Grie Soß" geben. Bei der Gelegenheit wollen die Organisatoren des Weltversuchs Auskunft zum Stand der letzten Vorbereitungen geben.

Um erfolgreich zu sein, müssen am Donnerstag im Frankfurter Stadtgebiet 231 775 Portionen grüne Soße verspeist werden. Im vergangenen Jahr war dieses Ergebnis verfehlt worden.

Zur erfolgreichen Zählung wird in allen Hotels, Restaurants oder sonstigen Ausgabestellen mit jeder Portion grüner Soße ein Code ausgegeben, der entweder eingescannt oder direkt online eingegeben wird.