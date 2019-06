Rheinstetten

Meteorologen warnen vor Hitze und Gewitter in Sachsen-Anhalt

03.06.2019, 05:18 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zu Wochenbeginn vor Hitze und Gewittern in Sachsen-Anhalt. Für die östliche Landeshälfte rechneten die Meteorologen mit einer starken Wärmebelastung am Montag mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. Am Nachmittag gelangt dann feuchtere Luft nach Sachsen-Anhalt. Kräftige Hitzegewitter mit Starkregen und Hagel können die Folge sein. Auch in der Nacht zu Dienstag kann es demnach noch gewittern.