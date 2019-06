Rheinstetten

Meteorologen warnen vor Hitze in Sachsen

03.06.2019, 05:20 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zu Wochenbeginn vor Hitze in Sachsen. Für die nördliche Landeshälfte rechneten die Meteorologen mit einer starken Wärmebelastung am Montag mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. In der Nacht zu Dienstag gelangt nach DWD-Prognosen dann feuchtere Luft nach Sachsen. Zunächst im Erzgebirge, später dann landesweit könnten demnach Gewitter mit Starkregen und Hagel die Folge sein, die Wahrscheinlichkeit schätzten die Meteorologen in der Nacht zu Montag allerdings als gering ein.