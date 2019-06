Rheinstetten

Bis zu 35 Grad in Brandenburg und Berlin erwartet

03.06.2019, 05:56 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zu Wochenbeginn vor Hitze in Berlin und Brandenburg. Auf bis zu 35 Grad könnte das Thermometer am Montag steigen, warnte der DWD in der Nacht. Ab Nachmittag gelangt dann allmählich ein Tiefausläufer über die Mark in die Hauptstadt. Dabei könnte es in der Prignitz zu Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Wahrscheinlichkeit schätzten die Meteorologen in der Nacht zu Montag allerdings als gering ein.