Meiningen

Sattelschlepper kippt auf A71 um: Fahrer schwer verletzt

03.06.2019, 06:22 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 71 ist ein Lastwagenfahrer bei Meiningen in der Nacht zu Montag schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale Thüringen am Morgen sagte, war der Fahrer mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelschlepper kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem Alter konnten die Beamten keine Angaben machen.

Der Lastwagen hatte mehrere Gegenstände geladen, die für eine Messe bestimmt waren, weshalb die Sachschadenshöhe zunächst nicht endgültig feststehe, sagte der Sprecher. Im Laufe des Montagmorgens werde die Fahrbahn Richtung Sangerhausen für die Bergung des Lkw zeitweilig gesperrt werden müssen.