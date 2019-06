Halle (Saale)

Im ältesten Schulgarten Deutschlands sind Seidenraupen da

03.06.2019, 06:22 Uhr | dpa

Der nach eigenen Angaben älteste Schulgarten Deutschlands in Halle feiert die Rückkehr eines Exoten: Nach über 200 Jahren seien erstmals wieder Seidenraupen im Rahmen eines Bildungsprojekts gezüchtet worden, teilten die Franckeschen Stiftungen in Halle mit. Vor rund 275 Jahren ließ der Gründer der Stiftungen, August Hermann Francke, die aus China stammenden Tiere nach Halle holen, um wertvolle Seide aus ihnen zu gewinnen. Ab 1805 wurde die Zucht jedoch eingestellt. Die Raupen werden nun im Schulgartenunterricht eingebunden. Der Pflanzgarten in den Stiftungen gilt als der erste überlieferte eigens angelegte Schulgarten in Deutschland. Er entstand 1698 mit der Gründung der Schulstadt.