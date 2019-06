Berlin

Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

03.06.2019, 07:21 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Tempelhof lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Sonntag auf der Ringbahnstraße von einem Auto angefahren worden. Der Biker stürzte von seiner Maschine und blieb reglos liegen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.