Kräftige Gewitter in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

03.06.2019, 08:36 Uhr | dpa

Am späten Montagnachmittag müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf schwere Gewitter einstellen. "Eine Schwergewitterlage wird hier immer wahrscheinlicher", erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen. Sollte eine akute Gefahr für die Bevölkerung ausgehen, würden rechtzeitig Warnungen des DWD ausgesprochen. Die Gewitterfront zog am Montag von Westen zunächst über Ostniedersachsen, bevor sie am späten Nachmittag oder frühen Abend den Nordosten Deutschlands erreichen sollte.