Mainz

Naturhistorisches Museum Mainz bereitet Neustart vor

03.06.2019, 10:35 Uhr | dpa

Mit einem neuen Direktor bereitet das Naturhistorische Museum Mainz seine Wiedereröffnung in einem rundum erneuerten Gebäude vor. Angesichts der aktuellen Bedrohungen für die Artenvielfalt habe das Museum eine zentrale Aufgabe in der Bildungsarbeit, sagte Bernd Herkner bei seiner Einführung am Montag in Mainz. "Das naturhistorische Museum ist das modernste Museum, das wir haben", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Das Haus mit seiner großen Tradition erfahre derzeit eine echte Metamorphose.

Nach achtjährigen Umbauarbeiten mit Kosten von nahezu acht Millionen Euro wird das Museum Ende September neu eröffnet. Die 1,5 Millionen Museumsobjekte sind aus der Sammlung der 1834 gegründeten Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft hervorgegangen. Neben der neu gestalteten Dauerausstellung plant Herkner auch Sonderausstellungen zu aktuellen Themen und will diese in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen auch fächerübergreifend entwickeln.

Herkner leitete bisher das Museum des Senckenberg-Forschungsinstituts in Frankfurt am Main. "Die Dinosaurier vermisse ich natürlich", sagte der Biologe an seinem ersten Arbeitstag in Mainz. Daher werde er noch seine Dino-Spielzeugmodelle im Büro aufstellen.