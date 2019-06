Berlin

Müller: Fortbestand der Groko im Bund von Inhalten abhängig

03.06.2019, 11:59 Uhr | dpa

Für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund von gemeinsamen Inhalten abhängig. "Es geht hier nicht um Befindlichkeiten der Parteien, es geht darum, ob die große Koalition noch Akzeptanz bei den Wählern hat. Das sehe ich kritisch", sagte Müller am Montag dem Berliner Radiosender 105‘5 Spreeradio. "Ich höre immer mehr von Wählern, wir verstehen nicht, wo ihr hinwollt. Ist es wirklich klug, dass ihr weiter zusammenarbeitet", sagte Müller vor den Beratungen der SPD-Bundesspitze über das weitere Vorgehen.

Die bisherige SPD-Chefin Andrea Nahles trat am Montag auch offiziell von ihrem Parteiposten zurück. Am Dienstag will sie auch ihr Amt als Fraktionschefin niederlegen. Die große Koalition auf Bundesebene gerät unter Druck. Teile der SPD stellen seit langem die Regierung aus Union und SPD in Frage.

Der Berliner Regierungschef betonte zugleich: "Man kann oder muss eine große Koalition aus staatspolitischer Verantwortung heraus fortsetzen, aber dann muss man mit Themen anders umgehen als bisher." Dazu forderte Müller erneut ein neues Grundsatzprogramm der Sozialdemokraten. "Unser aktuelles Grundsatzprogramm ist 12 Jahre alt, aber die Welt dreht sich weiter." Zu den Themen gehörten jetzt Mieten und Wohnen, die Veränderungen in der Arbeitswelt, Digitalisierung, Solidarisches Grundeinkommen, eine andere Außenpolitik.

Müller erinnerte daran, dass es immer wieder nach schwierigen Situationen und Wahlen einen personellen Neuanfang gegeben habe. "Das war nicht hilfreich", sagte der Regierende Bürgermeister, der auch in seinem Landesverband als SPD-Chef wegen schlechter Umfragewerte unter Druck steht.