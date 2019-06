Brutaler Überfall

Rentner ins Gesicht getreten und Fahrrad geklaut: Täter flüchtig

03.06.2019, 13:37 Uhr | t-online.de

Brutaler Überfall am Bahnhof Rodenkirchen in Köln: Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist ein 80-Jähriger in der Nacht zu Samstag durch einen bisher unbekannten Täter erheblich verletzt worden. Der Täter trat dem Rentner demnach mehrfach ins Gesicht und raubte anschließend sein Fahrrad.

Gegen 1.30 Uhr stand der 80-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn. Laut eigenen Angaben bemerkte er einen Mann, der auf dem gleichen Bahnsteig stand und telefonierte. "Ich hatte den Eindruck, dass er Hilfe bräuchte. Deshalb habe ich ihn angesprochen. Da trat er mir unvermittelt gegen den Kopf", erklärte der Senior später der Polizei.

Von den gezielten Tritten getroffen, ging der Rentner zu Boden. Ohne Skrupel trat der Täter noch mehrfach direkt in das Gesicht und gegen den Oberkörper des 80-Jährigen, der am Boden lag. Dadurch stürzte der Geschädigte vom Bahnsteig auf einen etwa ein Meter tiefer liegenden Bürgersteig. Nachdem der Angreifer geflüchtet war, alarmierte der 80-Jährige die Polizei. Neben diversen Prellungen und Schürfwunden, klaffte eine stark blutende Platzwunde über der rechten Schläfe des Verletzten, der ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei, die nun dringend Zeugen des Überfalls sucht, beschreibt den Täter folgendermaßen: Der Angreifer soll maximal 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt und eine lange Hose. Laut des Geschädigten hatte er dunkle Haare und einen gebräunten Hautteint.