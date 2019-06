Halle (Saale)

Uni Halle wird international: Büro in Kasachstan

03.06.2019, 13:24 Uhr | dpa

Die Universität Halle hat in Kasachstan ihr erstes Auslandsbüro eröffnet. Das Büro in Almaty solle künftig Ausgangspunkt für die Aktivitäten der Universität in Zentralasien sein, teilte die Martin-Luther-Universität am Montag mit. Es sollten der Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern koordiniert und neue Forschungsprojekte angebahnt werden. "Die Universität Halle unterhält seit vielen Jahrzehnten Kontakte zu zahlreichen Universitäten in der Region. Mit der Repräsentanz wird es für uns leichter sein, diese Beziehungen zu halten und systematisch auszubauen", erklärte Uni-Rektor Christian Tietje.

Neben der Repräsentanz der Universität wurde den Angaben zufolge ein "Innovationsbüro Zentralasien" eröffnet. Es soll vor allem kleinen und mittleren Unternehmen bei Aktivitäten in Zentralasien helfen. Damit solle eine Plattform entstehen für den Austausch und die Kooperation von Wissenschaftlern und Unternehmen aus Deutschland und den Ländern Zentralasiens. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördere das Vorhaben.