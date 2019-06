Rheinstetten

Schwere Gewitter in Ost-Niedersachsen: Es wird kühler

03.06.2019, 13:27 Uhr | dpa

Es wird gewittrig in Niedersachsen, und das vor allem in der östlichen Landeshälfte. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Es wird gewittrig in Niedersachsen, und das vor allem in der östlichen Landeshälfte. Im Lauf des Montags werden nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg Gewitter von Ostwestfalen Richtung Hannover ziehen. "Im gesamten östlichen Teil von Niedersachsen wird es schwere Gewitter geben", sagte Meteorologe Peter Hartmann. Er rechne damit, dass die Gewitter punktuell niedergehen werden und lokal 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen wird. "Ansonsten kann auch mal Hagel mit im Spiel sein und auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 Stundenkilometer - es ist alles dabei", sagte Hartmann. Die Bahn warnte vor Verkehrsbeeinträchtigungen.

Am Morgen war eine leichte Gewitterfront über Westniedersachsen hinweggezogen, die teilweise aber auch schwere Regenfälle mit sich brachte. Auf der Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta kam bei einem schweren Unfall im Gewitterregen ein 34-jähriger Mann ums Leben. Er saß als Beifahrer in einem Kleintransporter, der kurz vor der Anschlussstelle Vechta ins Schleudern geriet.

Für den Dienstag erwarten die Meteorologen ruhigeres Wetter und eine Abkühlung. Zur Wochenmitte hin werde es aber wieder deutlich wärmer, sagte Hartmann - wieder verbunden mit starken Wärmegewittern im Osten. Von den Temperaturen her rechnen die Wetterexperten mit einer Nord-Südteilung des Landes: von frischen 23 Grad an der Nordseeküste bis sommerlichen 27 Grad im Süden. Das Pfingstwochenende könnte kühl und unbeständig werden, sagte Hartmann. Vor allem am Samstag dürfte viel Regen fallen.