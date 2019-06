Erfurt

Ratsgymnasium Erfurt gewinnt bei Geschichtswettbewerb

03.06.2019, 13:29 Uhr | dpa

Das Evangelische Ratsgymnasium in Erfurt ist als "landesbeste Schule Thüringen" aus dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und der Körber-Stiftung hervorgegangen. Das teilte die Stiftung am Montag in Hamburg mit. Weitere zwölf Schulen wurden als Landessieger oder als Förderpreisträger benannt. Übergeben werden die Auszeichnungen am 2. Juli im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt.

In Thüringen hatten 196 Schüler insgesamt 46 Beiträge eingereicht. Das Spektrum der Themen reichte vom Neubau der Synagoge in Erfurt 1953 über die Friedliche Revolution 1989 oder den Weg einer königlichen Pfalzstadt zur Selbstverwaltung am Beispiel von Mühlhausen. Bundesweit beteiligten sich rund 5600 Schüler unter dem Motto "So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch" an dem Wettbewerb.