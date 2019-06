Dresden

Polizei will bei Bewerbern mehr auf Haltung achten

03.06.2019, 13:44 Uhr | dpa

Sachsen will bei der Polizeiausbildung künftig mehr Wert auf die Haltung und den Charakter der Bewerber legen. Dafür sollten neben den schriftlichen Tests mehr Einzelgespräche mit den Kandidaten geführt werden, kündigte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Montag in Dresden an. Bislang hätten das fachliche Können und die körperliche Eignung sehr im Fokus gestanden.

Sachsen folgt damit Empfehlungen einer Kommission, die 2018 nach Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Prüfungen an der Polizeifachhochschule in Rothenburg entstanden war. Die Kommission beschäftigte sich mit der gesamten Aus- und Fortbildung bei der Polizei und legte 90 Empfehlungen vor.