Berga

Unbekannter tötet geschützten Grauspecht in Berga

03.06.2019, 13:46 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat im Landkreis Greiz offenbar mit einer Luftdruckwaffe einen geschützten Grauspecht erschossen. Eine Frau fand den toten Vogel schon vor einer Woche in Berga, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie sich bei der Untersuchung des Tieres herausstellte, war es von mindestens einem Projektil getroffen worden. Da Grauspechte eine streng geschützte Tierart sind, ermittelt die Polizei nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und das Waffengesetz. Sie sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.