Berlin

Schäfer-Gümbel in kommissarischem Führungstrio für die SPD

03.06.2019, 15:07 Uhr | dpa

Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles wird die SPD zunächst von einem Trio geführt, darunter Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Neben ihm übernehmen auch die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, die Leitung der Partei kommissarisch, wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag auf Twitter mitteilte. Die drei würden den Übergang organisieren. "Bewusst als Team", so Klingbeil. "Das ist dann auch das erste Signal, worum es jetzt geht." Der Parteivorstand hatte am Vormittag über die Zwischenlösung beraten. Schäfer-Gümbel, Dreyer und Schwesig sind stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei.