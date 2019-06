Karlsruhe

EnBW und EWE schließen Neuordnung ihrer Beteiligungen ab

03.06.2019, 16:20 Uhr | dpa

Die Energiekonzerne EnBW und EWE haben nach eigenen Angaben die Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse abgeschlossen. Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) hat ihre verbliebenen sechs Prozent Anteile am Oldenburger Energiekonzern EWE an den EWE-Verband übertragen, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Der Karlsruher Konzern hat bereits jeweils zehn Prozent der Anteile an EWE und den EWE-Verband, in dem die kommunalen Eigentümer zusammengeschlossen sind, verkauft. EnBW übernahm im Gegenzug den 74,2-Prozent-Anteil der EWE am Leipziger Gasversorger Verbundnetz Gas AG (VNG). EWE will den 26 Prozent großen Anteil an einen strategischen Investor verkaufen.