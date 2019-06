Hannover

Schulgeld für Physiotherapeuten und Logopäden fällt weg

03.06.2019, 16:20 Uhr | dpa

Auszubildende in Gesundheitsberufen müssen in Niedersachsen künftig kein Schulgeld mehr zahlen. Ein entsprechender Beschluss der rot-schwarzen Landesregierung machte dafür den Weg frei, wie Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann am Montag in Hannover mitteilte. "Mit der Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe überwinden wir das größte Hindernis der Nachwuchsgewinnung", sagte die SPD-Politikerin. Angehende Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden und Podologen, die zum 1. August 2019 ihre Ausbildung beginnen, werden damit von der Zahlung einer Gebühr freigestellt.

Zunächst werden im laufenden Jahr rund 1,5 Millionen Euro dafür bereitgestellt - der Betrag soll in den Folgejahren wegen steigender Schülerzahlen anwachsen. Vorbehaltlich einer Genehmigung durch den Landtag sind fürs kommende Jahr dann bereits 9,1 Millionen Euro vorgesehen. Die Förderung erfolgt zunächst über eine Richtlinie und soll 2020 durch ein Gesetz abgelöst werden.

Die in Bad Nenndorf ausgebildeten Atem-, Sprech- und Stimmlehrer arbeiten überwiegend später als Logopäden und werden deshalb in die Förderung aufgenommen. Außerdem sollen nun auch diejenigen von der Schulgeldfreiheit profitieren, die ihre Ausbildung in diesem Jahr vor dem 1. August begonnen haben. Diese beiden Gruppen sollen ihre Förderung Anfang 2020 rückwirkend ab Ausbildungsbeginn erhalten.

Die Schulgeldfreiheit in der Pflege hat Niedersachsen bereits gesetzlich verankert. Sie soll den Fachkräftemangel entschärfen und gilt als ein wichtiges sozialpolitisches Ziel aus dem Koalitionsvertrag. Der Mangel gewinnt auch angesichts einer im Schnitt alternden Bevölkerung an Bedeutung.