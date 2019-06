Edenkoben

Zwei Meter lange Schlange sorgt in der Pfalz für Aufregung

03.06.2019, 18:58 Uhr | dpa

Eine rund zwei Meter lange Schlange im Hof einer Bäckerei hat in Altdorf (Kreis Südliche Weinstraße) für Aufregung gesorgt. Nachdem eine Mitarbeiterin des Geschäfts das Tier entdeckt hatte, rückte zunächst eine Streife an, teilte die Polizei am Montag mit. Da es sich augenscheinlich um kein heimisches Tier handelte und nicht auszuschließen war, dass das Reptil giftig ist, riefen die Sicherheitskräfte einen Spezialisten und die Freiwillige Feuerwehr. Diese fing das Tier ein - eine letztendlich harmlose südamerikanische Kornnatter. Ermittlungen ergaben demnach, dass die Schlange einer Familie aus der Nachbarschaft gehörte.