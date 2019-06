Sachsen bei Ansbach

Abgebrannte Scheune und vollgelaufene Keller

03.06.2019, 20:31 Uhr | dpa

Wegen eines Blitzschlags ist eine Scheune in Mittelfranken abgebrannt. Verletzt wurde am Montagnachmittag bei dem Brand in Sachsen bei Ansbach niemand, wie ein Sprecher sagte. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 80 000 Euro. Wegen Gewittern seien an mehreren Orten in Mittelfranken, darunter in Nürnberg, Äste auf Autos gefallen und Schilder und Ampeln auf Straßen geweht worden. Größere Schäden habe es nicht gegeben. In Oberstdorf im Oberallgäu musste die Feuerwehr am Abend wegen mehrerer vollgelaufener Keller ausrücken, nachdem es dort stark geregnet hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.