Wolfsburg

Volkswagen hält an Börsengang für Lkw-Sparte Traton fest

03.06.2019, 20:46 Uhr | dpa

Der Volkswagen-Konzern hält trotz der herrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten am Börsengang seiner Lkw-Sparte Traton fest. Das beabsichtigte öffentliche Angebot für die den Wolfsburgern gehörenden Aktien solle vor der Sommerpause abgeschlossen werden, bekräftigte VW am Montagabend frühere Aussagen. Die Traton-Titel sollen sowohl in Frankfurt als auch in Stockholm notiert sein.

Volkswagen hatte die Pläne erst im März auf Eis gelegt, weil die Bedingungen an den Märkten nicht stimmten. Investoren hatten mit Enttäuschung reagiert. Mitte Mai hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Börsengang grundsätzlich durchgeführt werden soll und vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklung vor der Sommerpause 2019 angestrebt wird.