Hohenroda

Auto prallt gegen Mauer: Fahrer tot

03.06.2019, 22:40 Uhr | dpa

Ein 40-Jähriger ist bei Hohenrode (Landkreis Schaumburg) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Bei dem Unfall am Montagabend habe der Mann so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Warum er von der Straße abkam, war zunächst unklar.