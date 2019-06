Hanau

Autofahrer stirbt nach Unfall im Gegenverkehr

04.06.2019, 05:56 Uhr | dpa

Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Hanau (Main-Kinzig-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde er im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack, er starb dennoch kurz darauf noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte den 81 Jahre alten Fahrer des anderen Autos mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.