Niedergörsdorf

Montag heißester Tag des Jahres: Hitzerekord in Brandenburg

04.06.2019, 06:07 Uhr | dpa

Auch wenn nicht überall die Sonne schien: Am ersten Juni-Montag ist in Deutschland die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen worden - und zwar in Brandenburg. Die Messstation im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Flämming) habe am Montag 35,1 Grad angezeigt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht zu Dienstag. Das war nicht nur die heißeste Temperatur, die am Montag in Deutschland gemessen wurde, sondern auch die höchste in diesem Jahr. Der bis dahin heißeste Tag war mit 32,9 Grad der Sonntag gewesen.

Im Landkreis Teltow-Flämming waren am Montag mehrere Waldbrände ausgebrochen, von denen zwei auf einer Fläche von insgesamt bis zu 310 Hektar auch in der Nacht zu Dienstag noch brannten.

Auch der Berliner Raum sei mit um die 34 Grad unter den heißesten Deutschlands gewesen, sagte der DWD-Meteorologe. Auch am Dienstag rechneten die Meteorologen mit geringen und nur punktuellen Niederschlägen in Berlin und Brandenburg. Erst im Laufe des Donnerstags sei mit kühlerer Luft und flächenweit ergiebigeren Niederschlägen zu rechnen, sagte der Meteorologe.