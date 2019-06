Eichigt

Drei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

04.06.2019, 07:25 Uhr | dpa

Wegen eines missglückten Überholmanövers sind in Eichigt (Vogtlandkreis) drei junge Menschen verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer wollte am späten Montagabend zu einem Überholvorgang ansetzen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sei er seitlich mit einem von hinten kommenden Wagen zusammengestoßen, dessen 20 Jahre alte Fahrerin ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Das Auto der 20-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es kippte zur Seite und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin sowie die beiden 18 und 19 Jahre alten Insassen wurden verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der 32-Jährige blieb unverletzt.