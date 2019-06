Leipzig

RB Leipzig: Neuer Job für Chefcoach Rangnick

04.06.2019, 08:57 Uhr | dpa

Der bisherige Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig, Ralf Rangnick, wird Medienberichten zufolge eine neue übergreifende Rolle als Fußballchef einnehmen. Der 60-Jährige soll im Netzwerk des von Red Bull alimentierten Bundesliga-Clubs die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen, wie der Sportbuzzer am Dienstag berichtet. Neuer Sportdirektor soll nach "Bild"-Informationen der vorherige Paderborner Markus Krösche werden. Als Rangnicks Chefcoach-Nachfolger steht Julian Nagelsmann, der von der TSG Hoffenheim nach Leipzig wechselt, schon länger fest. Über die neuen Personalentscheidungen will RB heute auf einer Pressekonferenz mit Oliver Mintzlaff und Rangnick informieren.