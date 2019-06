Cobbel

Waldbrand bei Tangerhütte: Ist ein Blitzeinschlag Ursache?

04.06.2019, 09:00 Uhr | dpa

Möglicherweise durch einen Blitzeinschlag ist es in Tangerhütte in der Nacht zu Dienstag zu einem Waldbrand gekommen. Die Feuerwehr sei am Montagabend von etwa 22.30 Uhr an im Ortsteil Cobbel im Einsatz gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer erstreckte sich auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern. Der Einsatz konnte gegen 1.00 Uhr nachts beendet werden. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache werde noch ermittelt, hieß es. Ein Blitzeinschlag könne nicht ausgeschlossen werden. Auch Brandstiftung sei eine mögliche Ursache.