Querfurt

Milchlaster stürzt auf A38 in Straßengraben

04.06.2019, 09:00 Uhr | dpa

Ein umgekippter Milchlaster hat am Dienstagmorgen auf der Autobahn 38 im Saalekreis Behinderungen im Berufsverkehr verursacht. Der 23 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen hatte insgesamt 59 Paletten mit Milchprodukten geladen, die teilweise ausliefen. Die Bergungsarbeiten zwischen Schafstädt und Querfurt dauerten am Dienstagmorgen an. Der Verkehr wurde zunächst über die linke Spur geführt. Warum der 23-Jährige mit seinem Laster von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.