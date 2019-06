Kiel

Holstein-Stadion bleibt Heimat der Kieler Fußballer

04.06.2019, 09:17 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hält an seinem traditionsreichen Stadion fest. "Die Entscheidung, dass das Holstein-Stadion unsere Spielstätte bleiben wird, ist schon vor Jahren getroffen worden. Von daher sind alle Überlegungen, woanders zu bauen, sinnlos", sagte der Kaufmännische Geschäftsführer des Clubs, Wolfgang Schwenke, in einem Interview mit den "Kieler Nachrichten" (Dienstag).

Mit dem notwendigen Ausbau der 1911 eröffneten Spielstätte gab es in der Vergangenheit Probleme. Nach der gescheiterten Ausschreibung für den Neubau einer Tribüne wurde in der vergangenen Saison in der Ostkurve ein Provisorium errichtet. Bis zum 1. Juli fordert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) vom Club nun ein Konzept für den weiteren Ausbau. Die Aufgaben für die nahe Zukunft formulierte Schwenke so: "Unsere Pläne zu Papier bringen, eine Absichtserklärung hinterlegen und die DFL auf diesem Weg mitnehmen."

Schwenke kündigte zudem an, die Zahl der verkauften Dauerkarten zu erhöhen: "Wir haben im letzten Jahr 6000 Dauerkarten abgesetzt. Jetzt streben wir an, 10 000 bis 11 000 Dauerkarten zu verkaufen." Aus den Fernsehgeldern erwartet der Kaufmännische Geschäftsführer ein Plus von bis zu 1,3 Millionen Euro für den Tabellen-Sechsten der abgelaufenen Serie.