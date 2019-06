Dresden

Tag der Sehbehinderten thematisiert Licht und Beleuchtung

04.06.2019, 10:41 Uhr | dpa

Der bundesweite Tag der Sehbehinderten rückt an diesem Donnerstag ein für Betroffene wichtiges Thema in den Fokus: Licht und Beleuchtung. Damit sehbehinderte Menschen nicht länger "im Dunkeln tappen", werden an diesem Aktionstag bundesweit mehr als 30 Veranstaltungen angeboten, teilte der Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen (BSVS) am Dienstag mit. Ein Schauplatz ist das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden.

"Gute Beleuchtung und Kontraste sind für die Orientierung sehbehinderter Menschen von zentraler Bedeutung", erklärte Jan Blüher vom BSVS. Wenn sie fehlten, erschwere das Betroffenen das Leben oder bringe sie sogar in Gefahr - beispielsweise an Treppenstufen. Oft würden schon kleine Maßnahmen helfen. "Helles Geschirr auf einem weißen Tischtuch wird womöglich übersehen und lässt die Kaffeetasse umkippen", nannte Blüher ein Beispiel.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen ist nach eigenen Angaben mit 1300 Mitgliedern die größte Selbsthilfeorganisation für blinde und sehbehinderte Menschen im Freistaat. Der Verband bietet unter dem Slogan "Blickpunkt Auge - Rat und Hilfe bei Sehverlust" eine Beratung zu allen, mit einer Augenkrankheit verbundenen Themen.