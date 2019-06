Lieberose

Feuerwehr vor Ort: Wald brennt in der Lieberoser Heide

04.06.2019, 12:21 Uhr | dpa

In der Lieberoser Heide bei Butzen (Landkreis Dahme-Spreewald) steht ein Stück Wald in Flammen. Es brennt auf 1000 Quadratmetern, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr Lausitz am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Das Feuer ist nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Brandenburg gegen 10.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war am Vormittag mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz hatten im August vergangenen Jahres rund sieben Hektar Waldfläche gebrannt.