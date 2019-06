Würzburg

Lkw durchbricht Mittelleitplanke: Vollsperrung auf A3

04.06.2019, 13:54 Uhr | dpa

Ein Lkw ist auf der Autobahn 3 bei Würzburg durch die Mittelleitplanke gekracht und hat für eine Vollsperrung in beiden Richtungen gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelschlepper auf der Autobahn in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Randersacker und Heidingsfeld zunächst auf ein Wohnwagengespann aufgefahren, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Anschließend durchbrach der Lastwagen die Mittelleitplanke und prallte auf der Gegenspur in ein entgegenkommendes Auto. Mindestens ein Mensch wurde dabei nach Polizeiangaben verletzt. Details konnte ein Sprecher zunächst nicht nennen. Für die "sehr umfangreiche" Bergung sei ein Kran eingesetzt worden.