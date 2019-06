Schwerin

Drese unterstützt Pläne für Gewinnung von Pflegekräften

04.06.2019, 14:01 Uhr | dpa

Im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege kann die Bundesregierung nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) auf die Unterstützung der Länder zählen. "Die künftige Gestaltung der Pflege gehört zu den wichtigsten Aufgaben in unserer alternden Gesellschaft. Hier muss eine Vielzahl von Weichen gestellt werden", sagte Drese am Dienstag in Schwerin. Sie werde daher die Pflegepolitik auch zum "Top-Thema" bei der Konferenz der Sozialminister machen. Drese ist im November in Rostock turnusgemäß Gastgeberin für das Ministertreffen. Am Dienstag hatte die Bundesregierung in Berlin ein Maßnahmenpaket präsentiert, mit dem der Personalnot in der Pflege entgegengewirkt werden soll. Demnach sollen Mitarbeiter in der Altenpflege bundesweit besser bezahlt und die Pflege-Ausbildung angekurbelt werden.