Hamburg

Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 2 geht in Betrieb

04.06.2019, 15:34 Uhr | dpa

Der Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 2 in der Nordsee ist offiziell in Betrieb gegangen. Das 450-Megawatt-Projekt mit 56 Windkraftanlagen könne rechnerisch Strom für etwa 460 000 Haushalte liefern, teilte der dänische Energiekonzern Ørsted am Dienstag in Hamburg mit. Ørsted leiste mit insgesamt 1,4 Gigawatt installierter Kapazität einen erheblichen Beitrag für Deutschlands Versorgung mit grüner Energie, sagte Volker Malmen, Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland.

Der Windpark hatte im August 2018 erstmals Strom ins deutsche Netz eingespeist. Inzwischen ist auch die kommerzielle Inbetriebnahme abgeschlossen. Die 56 Anlagen werden vom ostfriesischen Norddeich aus in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Vestas gewartet.

Ørsted bezifferte die Investitionen für seine Offshore-Projekte Borkum Riffgrund 1, Gode Wind 1 und 2 sowie Borkum Riffgrund 2 in Deutschland auf weit mehr als fünf Milliarden Euro. Der Konzern hat Zuschläge für fünf zusätzliche Projekte in der Nordsee. Künftig will das Unternehmen auch Wasserstoff aus Offshore-Wind gewinnen.