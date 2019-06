Dresden

Fünf Glocken mit Nazi-Zeit-Bezug bestätigt

04.06.2019, 16:59 Uhr | dpa

In fünf evangelischen Kirchen in Sachsen hängen Glocken mit Symbolen oder Inschriften aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das bestätigte das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sachsen (EVLKS) in Dresden am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach haben zwei Glocken in zwei Kirchgemeinden ein christliches Kreuz und darunter ein Hakenkreuz mit einem Strahlenkranz.

Zwei weitere Glocken von zwei Kirchgemeinden wiesen Inschriften mit Hinweisen auf die Gründung des "Grossdeutschen Reiches" (1938) auf. Eine weitere Glocke enthält nach den Angaben eine kriegsverherrlichende Inschrift mit einem theologisch ins Gegenteil verkehrten Bezug auf das Markus-Evangelium.

In welchen Orten die Glocken hängen, wollte die EVLKS nicht bekanntgeben. Man wolle zuerst mit den Kirchgemeinden in Kontakt treten, hieß es zur Begründung. "Die Glocken gehören zu den wenigen Zeitzeugen, die mahnend daran erinnern, dass das deutsche Volk – und damit auch große Teile unserer Kirche und unserer Kirchgemeinden - in die unselige Geschichte des Nationalsozialismus verstrickt waren", teilte Oberlandeskirchenrat Klaus Schurig schriftlich mit.

Die Mitteldeutsche Kirchenzeitung "Glaube+Heimat" aus Weimar hatte in einer Vorabveröffentlichung ihrer am 9. Juni erscheinenden Ausgabe berichtet, dass in Sachsen in vier Kirchen Glocken mit Inschriften und Glockenzier aus der Zeit des Nationalsozialismus existieren. Die Zeitung berief sich dabei auf den Beauftragten der evangelischen Landeskirchen beim Freistaat Sachsen, Oberkirchenrat Christoph Seele.