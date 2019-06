Potsdam

Mehrheit für Verfassungsschutzgesetz noch offen

04.06.2019, 17:10 Uhr | dpa

Eine eigene Mehrheit der rot-roten Koalitionsfraktionen für das Verfassungsschutzgesetz ist in der Woche vor der entscheidenden Landtagssitzung noch in der Schwebe. Eine Probeabstimmung in der Linksfraktion unter 14 von 17 anwesenden Abgeordneten ergab am Dienstag 10 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Das teilte ein Sprecher mit. Im April hatten fünf Abgeordnete signalisiert, dass sie den geplanten Ausbau des Verfassungsschutzes nicht mittragen - damit gäbe es keine Koalitionsmehrheit. Unter den drei Parlamentariern, die am Dienstag fehlten, war auch Anita Tack, die im April zu den fünf Kritikern gehörte. "Es laufen weiter Gespräche", sagte der Sprecher.

Hauptstreitpunkt im Frühjahr war die geplante Aufstockung um 37 auf 130 Mitarbeiter. Mit der Neuregelung soll die Anwerbung von V-Leuten (Vertrauensleuten) für den Verfassungsschutz stärker reglementiert und die parlamentarische Kontrolle erweitert werden. Seit April gab es allerdings noch Anträge für Änderungen, über die die Fraktion am Dienstag beriet. Ein Änderungsantrag der Linken gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD ergab laut Fraktionssprecher am Dienstag 12 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen.