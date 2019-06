Leipzig

Mutmaßlicher Messerstecher vom Hauptbahnhof Leipzig gefasst

04.06.2019, 17:14 Uhr | dpa

Nach einem Messer-Angriff auf einen 29 Jahre alten Mann am Leipziger Hauptbahnhof ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Es handele sich um einen 34-Jährigen, der in U-Haft genommen wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann soll das Opfer am vergangenen Freitagnachmittag an einer Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof niedergestochen haben. Die Hintergründe sind unklar. Der 34-Jährige habe sich bisher nicht geäußert. Vor der Attacke soll das spätere Opfer mit einem Flaschensammler gestritten haben. Nach diesem dritten Mann wird weiterhin gesucht.