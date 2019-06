Dresden

Viele Förderverfahren sollen bis 2020 einfacher werden

04.06.2019, 17:17 Uhr | dpa

Für Antragsteller in Sachsen sollen Förderverfahren künftig einfacher werden. Dafür werden in den nächsten Wochen sämtliche Förderrichtlinien überarbeitet, erklärte Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) am Dienstag nach einem Beschluss des Kabinetts in Dresden.

Spätestens bis 2020 soll es dann für Kommunen, Unternehmen und private Antragsteller einfacher werden, Fördermittel vom Freistaat zu beantragen und abzurufen. "Es ist zu kompliziert, zu komplex", sagte Haß mit Blick auf die unübersichtliche Förderstruktur im Freistaat. Eine Expertenkommission hatte im Mai dazu einen Bericht vorgelegt.

Der Finanzminister geht davon aus, dass mindestens 140 Förderrichtlinien überarbeitet werden müssen. So sollen ab Januar 2020 Vorhaben schon ab Antragstellung gestartet werden können - wenn die förderfähigen Ausgaben bei Kommunen unter einer Million Euro und sonst unter 100 000 Euro liegen. "Man gewinnt Zeit und kann gleich loslegen." Zudem fallen für nicht-öffentliche Antragsteller die Auflagen zum Vergaberecht weg.

Wer privat Fördermittel beantragt, muss zudem grundsätzlich keine einzelnen Belege mehr vorlegen, nur noch eine Liste. Bei Verdachtsmomenten werde aber eingegriffen, betonte Haß. Ihm schwebt künftig eine Art Datenbank vor, in der die Empfänger von Fördermitteln wie bei einem Ranking gelistet werden. Sachsen reicht jedes Jahr rund drei Milliarden Euro an Fördergeldern aus.