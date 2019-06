Lübeck

Klimastreiks: Lübecks Studenten zu Teilnahme aufgerufen

04.06.2019, 18:05 Uhr | dpa

Die Studierendenschaften der drei Lübecker Hochschulen solidarisieren sich mit der Lübecker Bewegung "Fridays for Future". Die Studentenvertretungen der Universität Lübeck, der Technischen Hochschule Lübeck und der Musikhochschule Lübeck riefen am Dienstag alle Studenten in Lübeck auf, sich an den Klimastreiks zu beteiligen.

"Wir unterstützen die Forderungen der Bewegung an die Politik und halten es für gerechtfertigt, dass Schüler auch in Lübeck freitags dem Unterricht fernbleiben, um die Politiker durch gesellschaftlichen Druck zum Handeln zu bewegen", sagte die Vizepräsidentin des Studierendenparlaments der Musikhochschule, Johanna Bechtel. Darüber hinaus forderten die Studierenden, Nachhaltigkeit auch innerhalb der Hochschulen und in der politischen Gremienarbeit umzusetzen, sagte sie. An den drei Lübecker Hochschulen sind aktuell mehr als 10 000 Studierende eingeschrieben.