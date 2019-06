Ebeleben

Ein Verletzter bei Brand in Metallrecycling-Anlage

04.06.2019, 18:12 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Recycling-Anlage im Kyffhäuserkreis ist am Dienstag ein Mensch verletzt worden. Von einem erheblichen Sachschaden sei auszugehen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Brand in der Firma in Rockensußra sei am späten Nachmittag ausgebrochen. Rettungskräfte seien vor Ort, auch Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz. Laut Polizei verarbeitet die Firma Metall. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt. Zuvor hatte der MDR berichtet.